PF apreende uma tonelada de maconha em Campinas

A Polícia Federal apreendeu uma tonelada de maconha escondida no fundo falso de um caminhão que vinha de Mato Grosso do Sul na tarde desta quarta-feira, 25. Três pessoas acabaram presas. A droga seria destinada a Campinas e Americana.

Os policiais surpreenderam os traficantes no momento em que a droga seria descarregada, no acostamento da Via Anhanguera, nas proximidades do Parque Vianorte, em Campinas. O entorpecente estava oculto em um fundo falso instalado na carroceria do caminhão, com a utilização de placas de madeira. Três homens foram presos em flagrante e serão indiciados por tráfico de entorpecentes.