PF apreende mais de 40 kg de cocaína em Guarulhos em 12 dias

Agentes da Polícia Federal apreenderam nos primeiros dias de janeiro mais de 40 quilos de cocaína no Aeroporto Internacional de Cumbica, em Guarulhos, na Grande São Paulo.

Segundo a PF, deste total, 23 quilos estavam escondidos em uma cadeira para lavar cabelos. Oito pessoas foram presas desde o início do ano por tráfico internacional de entorpecentes, sendo quatro mulheres e quatro homens.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Na terça-feira, 12, a Receita Federal acionou a Delegacia de Polícia Federal comunicando que havia material suspeito em uma carga de exportação composta por equipamentos para cabeleireiro. O pó contido nas nove embalagens foi retirado individualmente do fundo falso das cadeiras.

O peso líquido da substância entorpecente atingiu 23.020g no total. Ninguém foi preso, mas foi instaurado um inquérito para apurar os responsáveis pela droga.

A primeira prisão do ano foi de um tanzaniano de 38 anos, que tentava embarcar com 2,445 gramas de entorpecentes. No decorrer na semana, foram presas mulheres nascidas na Bulgária, Angola, Filipina e de Cabo Verde, além de um cidadão angolano e um português. As drogas foram encontradas a maioria em suas bagagens; em um dos casos, as cápsulas de cocaína estavam no interior do tênis.