PF apreende mais de 200 quilos de cocaína no Porto de Santos

SANTOS - Mais de 200 quilos de cocaína foram apreendidos na terça-feira, 12, no Porto de Santos, durante uma operação conjunta da Polícia Federal e da Receita Federal. A droga estava escondida em um contêiner que seria embarcado no cargueiro MSC Krystal. O navio aguardava na Barra de Santos para atracar no cais santista e iria para o Porto de Bilbao, na Espanha, com parada prevista em Le Havre, na França.

De acordo com a Receita Federal, a empresa responsável pelo contêiner não tem histórico de irregularidades. Ninguém foi preso.

Segundo a PF, a ação conjunta de fiscalização verifica a documentação e analisa as cargas com um scanner. Durante a operação, um contêiner chamou a atenção dos agentes, que abriram o compartimento e encontraram oito malas de viagem. Dentro delas havia 193 tabletes embalados em um plástico colorido, totalizando 208,5 quilos de cocaína.

Em agosto do ano passado, os policiais encontraram 216 quilos de cocaína no mesmo navio, que estava de partida para a Bélgica. A PF evita relacionar as duas ocorrências e suspeita que haja mais de uma quadrilha de traficantes em ação no Porto de Santos e em outros terminais brasileiros. O agentes investigam o envolvimento desses grupos com o tráfico internacional.

Somente em 2015, foram encontrados e apreendidos nos terminais do cais santista aproximadamente 1.500 quilos de drogas. No total, os policiais fizeram cinco apreensões de grande porte. Todas as cargas tinham como destino a Europa.