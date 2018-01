PF apreende carga com 5 toneladas de maconha

Uma carga de 5 toneladas de maconha prensada produzida no Paraguai foi apreendida ontem em Dourados, sul de Mato Grosso do Sul. Segundo a Polícia Federal, essa é a maior apreensão do ano. Por volta de 6h30, o motorista Eloir Nunes dos Santos, de 50 anos, foi interceptado e preso por uma barreira do Departamento de Operações de Fronteira. Segundo Santos, a droga, que estava separada em lotes endereçados a diferentes traficantes e camuflada em madeiras, seria descarregada na capital paulista.