PF apreende 645 quilos de cocaína wm Rondonópolis

Policiais federais apreenderam, na tarde de quarta-feira, 4, na BR-364, em Rondonópolis, a 230 quilômetros de Cuiabá(MT), um total de 645 quilos de cocaína. A droga, avaliada em R$ 5,8 milhões, era transportada no fundo falso da carroceria de um caminhão carregado com quirela de arroz. O motorista A.C.S.L, 24 anos, ao ser parado, demonstrou muito nervosismo, levando os policiais a realizar uma vistoria minuciosa no caminhão em uma unidade da Companhia Nacional de Abastecimento(Conab). Lá os agentes encontraram centenas de tabletes envoltos em bexigas, entre as chapas de aço. Essa é a maior apreensão realizada pela PF nos últimos 8 anos na região. A droga, segundo o motorista, foi colocada no caminhão na cidade de Várzea Grande(MT) e seguia para o município de Santa Maria da Serra, interior paulista. O jovem afirmou à PF que recebeu R$ 50 mil pelo transporte e que a droga pertence a um homem que ele conheceu em Cáceres(MT). Essa seria a segunda vez que A.C.S.L realizava este tipo de serviço para o traficante que o contratou. Neste ano, até o dia 16 de fevereiro, a Polícia Federal já havia apreendido 138 quilos de cocaína e 90 quilos de maconha em todo o estado de Mato Grosso.