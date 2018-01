PF apreende 550 quilos de cocaína, 10 granadas e armas em SP

A Polícia Federal apreendeu no município de Arujá, na Grande São Palo, na noite de segunda-feira, 1º, 550 quilos de cocaína, 10 granadas explosivas, armas, munições e dinheiro. Três pessoas foram presas em flagrante.

De acordo com a PF, as investigações da Delegacia de Repressão a Entorpecentes davam conta de que um veículo traria cocaína do Estado de Mato Grosso de Sul para a cidade de Arujá.

Com as informações, os agentes identificaram um caminhão com placas de Dourados, Mato Grosso do Sul, estacionado em frente a uma casa na Rua Topázio. De dentro do veículo, um homem retirava sacolas e as levava para dentro do imóvel.

Ao entrarem na casa, os policiais encontraram a droga, as granadas explosivas antitanque 62mm, uma pistola calibre 380, uma pistola calibre 762, uma pistola calibre 22, um revólver calibre 22, dezenas de munição calibre 38, 11 veículos e cerca de R$ 95 mil em dinheiro.

Dentre os veículos apreendidos está uma Kombi, que guardava em um compartimento falso as sacolas contendo parte da cocaína, retirada de dentro do caminhão. Durante buscas dentro da residência, os agentes localizaram grande quantidade de cocaína escondida num fundo falso construído entre as paredes da casa, onde também foram localizadas as dez granadas.

Ainda segundo PF, a suspeita é de que a quadrilha usava o imóvel para esconder porções de drogas em fundos falsos dos veículos que depois transportariam a cocaína para outros locais. Os três presos responderão por tráfico de drogas, cuja pena varia entre cinco e 15 anos de reclusão.