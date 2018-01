PF apreende 50 kg de cocaína no aeroporto de Guarulhos

Sete pessoas foram presas e mais de 50 quilos de cocaína foram apreendidos durante o feriado prolongado do Dia de Independência, entre os dias 4 e 7, segundo informações da Polícia Federal.

Entre os presos estão dois bolivianos, dois espanhóis, uma italiana, um uruguaio e um cidadão nova-guinense. No total, essas pessoas transportariam para o exterior 53,1 quilos de cocaína.

As duas primeiras prisões aconteceram no final da tarde de sexta-feira, 4, com o auxílio de cães farejadores. Os agentes encontraram 3 quilos de cocaína na bagagem de um uruguaio de 47 anos. Em relação à outra apreensão do dia, foram localizados, em produtos de maquiagem, aproximadamente 23 quilos (massa bruta) de cocaína.

Em continuação aos trabalhos de rotina, durante fiscalização com o aparelho de raio-x, no dia 5, foram encontrados mais 7 quilos (massa bruta) de cocaína nas paredes da mala de uma boliviana que embarcaria para Johannesburgo, na África do Sul.

Entre domingo e segunda-feira, mais três pessoas foram presas, todas por tráfico internacional de drogas. Essas "mulas" (um boliviano, uma italiana, dois espanhóis) traficariam, em suas bagagens, um total de 20,1 quilos de cocaína.