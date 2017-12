PF apreende 2,5 toneladas de maconha na Castello

A Polícia Federal descobriu 2,5 toneladas de maconha que era transportada em uma carreta de Foz do Iguaçu (PR) para a capital paulista. A apreensão ocorreu no final da tarde desta quinta-feira em um posto da rodovia Castelo Branco, no município de Araçariguama, a 45 quilômetros de São Paulo. A droga estava escondida no meio de uma carga de trigo. O motorista da carreta e um homem que examinava a carga foram presos e encaminhados para o Centro de Detenção Provisória de Sorocaba.