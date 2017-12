PF apreende 2,5 toneladas de maconha em Sorocaba

Agentes da Polícia Federal apreenderam na tarde desta quinta-feira, 8, cerca de 2,5 toneladas de maconha escondidas na carroceria de um caminhão, em Araçariguama, a 45 km de São Paulo. A droga estava embalada em sacos de lixo e misturada a uma carga de fécula de mandioca. É a primeira grande apreensão de entorpecentes do ano na região. De acordo com o delegado Vinícius Sobrera, da PF de Sorocaba, o caminhão estava parado em um posto de abastecimento da Rodovia castelo Branco e o comportamento do motorista chamou a atenção dos policiais. Quando o condutor de um automóvel modelo Marea chegou e passou a examinar a carga, os agentes fizeram a abordagem. Os dois homens foram presos. O motorista do caminhão contou que tinha sido contratado para levar o carregamento de Foz do Iguaçu, no Paraná, até São Paulo. Ele disse desconhecer o conteúdo dos pacotes. O delegado acredita que a droga procedia do Paraguai e seria entregue a traficantes da capital paulista. A maconha foi levada para a sede da PF em Sorocaba. Os dois homens, que são do Paraná, não tiveram os nomes divulgados. Eles foram autuados por tráfico de entorpecentes e levados para o Centro de Detenção Provisória de Sorocaba.