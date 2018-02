PF apreende 2,2 toneladas de maconha em Araraquara

SÃO PAULO - Cerca de 2,2 toneladas de maconha foram apreendidas durante fiscalização de rotina da Polícia Militar Rodoviária, na região de Araraquara, no interior de São Paulo, nesta terça-feira.

A droga estava escondida em um fundo falso de uma carreta vinda de Foz do Iguaçu, no Paraná. O motorista foi preso em flagrante. O caminhão e o motorista foram levados à Delegacia da PF em Araraquara, onde foi realizada a pesagem da droga. A PF investigará a participação de outros envolvidos no crime, que seriam os destinatários da carga.