PF apreende 2,2 ton de maconha em barco A Delegacia de Polícia Marítima (Depom) da Polícia Federal (PF) em Foz do Iguaçu, no Paraná, apreendeu na noite de ontem 2,2 toneladas de maconha. A droga era transportada em um barco com motor de 90 hp, no Lago de Itaipu. De acordo com as informações da PF, os traficantes vinham do Paraguai e se depararam com policiais que faziam o patrulhamento marítimo no lago. Os bandidos fugiram para a mata. Até a noite de ontem, ninguém havia sido preso.