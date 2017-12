PF amplia atendimento para passaporte A Polícia Federal ampliou o horário de atendimento em São Paulo para expedição de passaportes, com o objetivo de aumentar o número de agendamentos na internet e recuperar parte do atraso criado pela pane no sistema informatizado ocorrida no fim de setembro. O novo horário de funcionamento na superintendência regional na Lapa, zona oeste, e no posto do Shopping Light, no centro, começou no último dia 7 e deve permanecer por 30 dias, até 6 de novembro.