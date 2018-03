PF afirma que emissão de passaportes está normalizada

SÃO PAULO - A Polícia Federal (PF) informou que a emissão de passaportes está normalizada em São Paulo nesta terça-feira, 22. Ontem, 21, uma falha afetou o sistema de emissão de passaportes no posto da PF no Shopping Light, na região central de São Paulo.

Segundo assessoria da PF, ainda não foi detectada qual falha causou o problema de ontem. As pessoas que precisam do passaporte com urgência foram orientadas a procurarem outros postos da PF em São Paulo. Quem não tinha urgência teve o atendimento remarcado.