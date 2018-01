PF acha cocaína em quadros de Francisco, João Paulo II e Bento XVI

Agentes da Polícia Federal (PF) prenderam um homem no Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, tentando embarcar para o exterior com cocaína escondida em quadros com fotos de papas e também em uma turbina automotiva. A prisão aconteceu na quinta-feira, 29.

Segundo a PF, o homem é um espanhol de 39 anos que ia embarcar para Cotonou, cidade que fica no Benin, país do oeste da África.

Durante um procedimento de rotina, os policiais desconfiaram do homem, que demonstrava nervosismo na fila do check-in. Como ele não respondeu às perguntas dos agentes de maneira convincente, foi levado à delegacia que fica no aeroporto, para prestar mais esclarecimentos e passar por revista.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

As bagagens do homem também foram levadas para averiguação. Os três quadros com fotos dos papas Francisco, João Paulo II e Bento XVI estavam na mala do espanhol. Segundo a PF, ele escondeu a cocaína nas molduras. A outra parte da droga foi encontrada na turbina. No total, foram apreendidos 28 quilos de cocaína.

O homem, que não teve o nome revelado, foi autuado em flagrante por tráfico internacional de drogas. Durante depoimento, ele preferiu ficar em silêncio. O suspeito foi levado para um Centro de Detenção Provisória. A polícia quer descobrir quem passou a droga para o espanhol.