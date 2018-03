PF encontra 4 toneladas de maconha em fundo falso de carreta na Raposo

SOROCABA - A Polícia Federal apreendeu cerca de quatro toneladas de maconha camufladas no fundo falso da carroceria de uma carreta, nesta quinta-feira, 20, na rodovia Raposo Tavares (SP-270), em Presidente Bernardes, oeste paulista.

De acordo com a PF, a droga havia sido embarcada em Pedro Juan Caballero, no Paraguai, e seria entregue em São Paulo. Outra carreta vazia que acompanhava o veículo com a carga também foi apreendida. Os motoristas dos dois veículos receberiam R$ 15 mil cada um pelo transporte.

A apreensão é uma das maiores já realizadas na região nos últimos anos. A PF informou que já possuía informações sobre o transporte da droga e, desde o Mato Grosso do Sul, policiais acompanhavam de carro os dois veículos.

O motorista da segunda carreta inicialmente negou a participação no tráfico, mas, diante das evidências, confirmou que havia sido contratado como "batedor" do veículo com a droga. A maconha foi levada para a sede da Polícia Federal em Presidente Prudente. Os motoristas, de 38 e 40 anos, foram presos em flagrante por tráfico internacional de entorpecentes e associação para o tráfico.