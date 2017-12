Pezão entrega 38ª UPP e prevê mais 6 unidades na Maré O governador do Rio, Luiz Fernando Pezão (PMDB), afirmou que o complexo da Maré, ocupado desde 5 de abril por 2.700 homens do Exército, vai receber, até o fim do ano, pelo menos seis Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs). A previsão é de entregar até 45 unidades neste ano.