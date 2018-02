Petista já deu aulas na rede pública Jilmar Augustinho Tatto, de 47 anos, nasceu em Corbélia, no oeste do Paraná. Formado em História, foi professor da rede pública municipal e cumpre seu segundo mandato como deputado federal. Atualmente, é líder da bancada do PT na Câmara. Jilmar também foi deputado estadual (1998-2002).