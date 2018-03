Petição na internet cobra a redução da maioridade penal

Apesar de o manifesto afirmar que o Congresso Nacional deve discutir a alteração da maioridade penal no próximo mês, os líderes partidários em Brasília ressaltam que não há previsão para votação do tema. O governo Dilma Rousseff, aliás, já deixou claro que é contra qualquer tipo de alteração nesse sentido.

A discussão foi retomada após a morte do estudante de Rádio TV Victor Hugo Deppman, de 19 anos, que teve o iPhone roubado e foi morto na frente do portão do prédio, no Belém. O latrocínio aconteceu três dias antes de o assassino completar 18 anos.

A família de Deppman participou de uma passeata no bairro no sábado, em que pediu a diminuição da maioridade penal. A missa de sétimo dia do jovem ocorre hoje, às 20h, na Paróquia São Carlos Borromeu, no Belém. /ANDRÉ CABETTE FÁBIO