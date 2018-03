Peter Walker deixa a presidência do Metrô de São Paulo

A Companhia do Metropolitano de São Paulo (Metrô) confirmou na noite desta quarta-feira, dia 5, que Peter Berkely Walker será substituído na presidência da empresa por Luiz Antonio Pacheco, atual secretário-adjunto da Secretaria de Transportes Metropolitanos. Walker, por sua vez, voltará ao cargo que vinha sendo ocupado por Pacheco há dois meses. A decisão será ratificada na próxima reunião do conselho administrativo do metrô, prevista para semana que vem.

De acordo com a empresa, o secretário de Transpoerte Metropolitanos, Jurandir Fernandes, havia pedido para que Walker ocupasse a presidência apenas provisoriamente em abril de 2012. Esta versão, no entanto, nunca havia sido divulgada publicamente. Logo depois de Walker ter assumido, o Estado revelou que ele havia sido condenado em primeira instância por improbidade administrativa em processo referente ao período em que ocupou a presidência da Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento (Sanasa), de Campinas, nos anos 90 - o caso ainda está sendo julgado em segunda instância. Este pode ter sido um dos fatores que levaram a gestão Geraldo Alckmin (PSDB) a determinar sua substituição.

Luiz Antonio Pacheco foi presidente da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado (CDHU) nos governos de Mário Covas e na gestão anterior de Alckmin. Além disso, foi subprefeito de Santana/Tucuruvi durante o mandato de Serra

Segundo a assessoria do Metrô, Walker teve papel decisivo nas negociações que evitaram a greve dos metroviários no início desta semana, ao comparecer pessoalmente na audiência de conciliação no Tribunal Regional do Trabalho, algo pouco usual entre seus antecessores.