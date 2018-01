Pessoa morre após carro bater contra poste na Marginal do Tietê

SÃO PAULO - Uma pessoa morreu e outras três ficaram feridas após um carro bater contra um poste na Marginal do Tietê, na zona oeste da capital paulista, na madrugada desta segunda-feira, 22.

O acidente aconteceu por volta das 3h30, próximo à Ponte do Limão, segundo informa o Corpo de Bombeiros. Uma das vítimas, que morreu no local, teria ficado presa nas ferragens e as demais foram socorridas ainda inconscientes.

De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), um faixa da pista expressa da Marginal do Tietê precisou ser interditada por causa do acidente. O bloqueio só foi desfeito cerca de duas horas e meia depois da colisão.