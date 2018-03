Pessoa é encontrada morta após capotamento de carro na zona oeste

Uma pessoa morreu após um capotamento de veículo na manhã neste domingo, 21, na Avenida Santo Amaro, perto do número 2468 no Jardim Paulista, zona oeste de São Paulo. Uma viatura dos bombeiros foi acionada às 6h17 para fazer o resgate. Porém, quando chegaram ao local, perto do Hospital Santa Paula, a vítima já estava morta.

Duas faixas da Avenida Santo Amaro continuam ocupadas no sentido centro, após a Avenida dos Eucaliptos, de acordo com a CET. O caso foi encaminhado para o 27º DP, no Campo Belo.