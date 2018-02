Pessoa é baleada em posto de gasolina e morre na zona norte de SP

SÃO PAULO - Uma pessoa foi baleada na tarde desta quarta-feira, 7, dentro de um posto de gasolina na zona norte de São Paulo. De acordo com a Polícia Militar, o indivíduo foi socorrido pelos agentes que atenderam a ocorrência, mas chegou morto ao hospital.

A PM não soube informar o motivo que gerou o assassinato no estabelecimento da Avenida Santa Inês, no Mandaqui. A vítima, que ainda não foi identificada, foi levada para o pronto-socorro do bairro.

Segundo relato de funcionários do posto de gasolina à polícia, o suspeito de ter efetuado os disparos era uma pessoa de camiseta branca. A PM foi acionada por volta das 12h50.

De acordo com testemunhas que estavam próximas à região do posto, a vítima estava dentro do carro, na fila para abastecer, quando teria sido baleada no peito e na cabeça. O homem suspeito saiu correndo após fazer os disparos e fugiu num veículo prata que estava numa rua da região. Foram ouvidos mais de dois tiros.