Pesseghini: perícia reforça tese de suicídio Peritos do Núcleo de Crimes contra a Pessoa do Instituto de Criminalística (IC) concluíram que a posição do corpo de Marcelo Pesseghini, de 13 anos, encontrado morto com mais quatro familiares, é compatível com suicídio. Para a polícia, o garoto é suspeito de ter assassinado a tiros os pais, a avó, a tia-avó e, depois de ir à escola pela manhã, se matar.