Pescaria conta com 259 para celebrar a despoluição do Rio Sorocaba Munidos de vara, isca e outros apetrechos, 259 pescadores ocuparam a margem do rio que dá nome à cidade, ontem, em Sorocaba, e confirmaram que a vida voltou. Durante quatro horas, centenas de peixes foram fisgados e devolvidos à água durante o 2º Festival de Pesca Esportiva. Todos sobreviveram, já que a regra era usar anzóis com a farpa amassada para não ferir os espécimes.