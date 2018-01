Pescadores encontram destroços de barco desaparecido com 7 pessoas

SOROCABA - Destroços do barco "Anjo Gabriel", desaparecido há cinco dias com sete pessoas a bordo, foram encontrados por pescadores na tarde de terça-feira, 2, próximo à Laje de Santos, no litoral paulista. Os achados, a cerca de 40 quilômetros da costa, indicam que a embarcação pode ter naufragado.

Na manhã desta quarta-feira, 3, equipes do Grupamento de Bombeiros Marítimos do Guarujá e da Polícia Militar Ambiental retomaram as buscas por corpos ou possíveis sobreviventes. A Marinha deslocou do Rio de Janeiro um navio patrulha oceânico para reforçar a varredura na região.

O pesqueiro "Anjo Gabriel" deixou a Marina Polyglon, localizada no canal de Guarujá-Bertioga, no início da noite de sexta-feira, 29, levando um grupo de pessoas aficionadas por pesca esportiva. O destino informado à Capitania dos Portos seria a Ilha de Alcatrazes, mas o barco não retornou. O último contato com a Capitania foi feito logo após a partida.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Familiares e amigos dos desaparecidos alugaram barcos e montaram uma força-tarefa para auxiliar nas buscas. Navios mercantes que navegam pela região são informados via rádio para atentar a possíveis náufragos.

De acordo com o Grupamento de Bombeiros, além do proprietário do barco, Fábio Garbin, estavam na embarcação e estão desaparecidos Dyone Amorim Neves, Ismael dos Santos, Renato Molinari, Rogério Viana, Vandir Assunção do Carmo e Natalino Morita.