O pescador Carlos Alexandre Fagundes Cardoso, de 28 anos, está desaparecido desde terça-feira no litoral do Rio Grande do Sul. Ele caiu de um barco pesqueiro a 40 km da costa. Os outros seis tripulantes não souberam informar como ocorreu o acidente. Cardoso é procurado pela Capitania de Portos do Estado desde sexta-feira, quando a família informou o desaparecimento.