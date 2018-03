Perueiros aceitam reajuste e suspendem greve em SP

O sindicato que representa a categoria, o SindLotação, decidiu suspender a greve, contando ainda com a promessa de que o índice de reajuste poderá ser revisto. Em reunião com a Prefeitura, solicitou 12% de reajuste no repasse das tarifas.

Os lotações são responsáveis por cerca de 330 linhas, que transportam diariamente mais de 3,2 milhões de passageiros. A paralisação estava marcada desde quinta-feira. Até a notícia da liminar, o sindicato dizia que a única possibilidade de não haver greve era a Prefeitura negociar o reajuste dos repasses.

Segundo o presidente do SindLotação, o vereador do PT Senival Moura, esse índice toma por base a inflação dos anos de 2007 e 2009, em que a categoria não recebeu correção, apesar do reajuste da tarifa, além da deste ano. "O aumento da passagem para o passageiro não reflete no salário dos cooperados", diz.

Segundo ele, os lotações ganham, em média, R$ 1,15 por passageiro. A Secretaria Municipal de Transportes informou, por meio de nota, que o reajuste anual para os permissionários ocorre sempre em março, como está previsto em contrato.