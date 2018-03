Peruche disputa hoje título de SP com 4 pontos a menos

A Unidos do Peruche, que abriu a primeira noite de desfiles do Grupo Especial, perdeu cinco pontos por descumprir dois itens do regulamento. A Leandro de Itaquera e a Uirapuru da Mooca, ambas do Grupo de Acesso, perderam dois pontos cada por desrespeitar uma regra.

Quem quiser pode assistir à apuração. Os portões do Anhembi, na zona norte, abrem às 14 horas. Para entrar, basta levar um quilo de alimento não perecível.

A contagem começa com as notas das escolas do Grupo Especial, seguidas pelas do Grupo de Acesso. O evento será transmitido ao vivo pela TV Globo.

Ontem, representantes das agremiações se reuniram para decidir critérios de desempate, ordem de contagem das notas e punições para escolas que não cumpriram as regras.

A Unidos do Peruche foi a única que não compareceu. A escola perdeu quatro pontos por estourar em três minutos o tempo máximo permitido - 65 minutos. Outra punição, de um ponto, foi por ter desfilado com três carros alegóricos - o mínimo são quatro. Seriam cinco, mas dois quebraram.

Já Leandro de Itaquera e Uirapuru da Mooca perderam pontos por levar propaganda à avenida. No verso da camiseta da equipe de apoio da primeira escola, havia o nome de uma marca de cerveja. "Chato ir para a apuração em desvantagem", disse o presidente Leandro Alves Martins. Já a propaganda da Uirapuru estava em uma das integrantes. Ela usou camiseta de time de futebol com nome do patrocinador estampado na frente.

"O regulamento é claro. Com pontos a menos, fica mais difícil vencer", disse Paulo Serdan, presidente da Super Liga e da Mancha Verde. E facilita para as favoritas - Gaviões da Fiel, Unidos de Vila Maria, Vai-Vai e Rosas de Ouro.

Caso haja empate na apuração, o primeiro quesito de desempate será a comissão de frente, seguido de evolução, alegoria, fantasia, bateria, samba-enredo, mestre-sala e porta-bandeira, harmonia e enredo.

O presidente da Liga e da Unidos de Vila Maria, Paulo Sérgio Ferreira, explica que, se houver empate, a escola com maior nota na comissão de frente será campeã. Ao todo serão nove quesitos avaliados, por cinco jurados cada. Eles podem dar notas de 7 a 10, fracionadas em 0,25. Haverá ainda descarte da nota maior e da menor dada por quesito.

Escolas do Grupo Especial que ficarem em penúltimo e último lugares cairão para o Grupo de Acesso. Já campeã e vice-campeã desfilarão no ano que vem na elite do carnaval paulistano.