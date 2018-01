Peruanos são presos por furto de notebook em Cumbica

Daniela do Canto, da Central de Notícias,

Dois peruanos foram presos em flagrante pelo furto de um notebook no Aeroporto Internacional de Guarulhos, na Grande São Paulo, na noite desta quinta-feira, 12. Eles já estavam dentro de um táxi, prontos para deixar o local, quando foram capturados por policiais militares da 2ª Companhia do 44º Batalhão, por volta das 22 horas. Identificados como Juan Vitor Urtiga Dias e Miguel Angel Perez Martinez, os dois peruanos, naturais de Lima, foram encaminhados à Delegacia do Aeroporto.

Dias e Martinez trajavam terno e se passavam por passageiros que circulavam pelo aeroporto. Os dois se comunicavam por telefone celular quando não estavam juntos. Eles foram localizados após a PM receber uma denúncia de que dois homens bem vestidos tentavam praticar furtos no local. Os PMs deram início a uma busca e identificaram os suspeitos na área de desembarque. Eles foram acompanhados durante alguns minutos, à distância, pelos policiais.

Conforme a PM, Dias furtou o notebook de um passageiro que deixou o carrinho de bagagens ao lado enquanto jantava. Ao mesmo tempo, Martinez observava, pouco distante, a movimentação. Os policiais notaram que os dois saíram apressados, um deles com uma pasta nas mãos, e capturaram os suspeitos dentro do táxi, antes que o veículo deixasse o ponto. Dentro da pasta, estava o laptop furtado. Ainda segundo a PM, Martinez já tinha uma passagem pela polícia, por furto.

A vítima, um amazonense, só percebeu o furto do notebook - avaliado em cerca de R$ 4 mil - depois de ser notificado da prisão dos suspeitos. Por causa do crime, ele perdeu o voo para Manaus naquela noite e deve embarcar somente na manhã desta sexta-feira, 13.

Drogas e dinheiro

Policiais do Núcleo de Operações Especiais (NOE) prenderam na quinta um boliviano que escondia U$ 18,1 mil e R$ 1,5 mil no corpo. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o flagrante ocorreu por volta das 17h30, durante fiscalização de rotina na Rodovia Hélio Smitt (BR-610), em Guarulhos.

Ao abordarem um táxi de placas CTE 8275, os policiais notaram que o passageiro, de descendência boliviana, estava muito nervoso. Em revista pessoal, foi encontrada a quantia em dinheiro, que estava escondida no corpo do homem.

Por não saber explicar a origem do dinheiro, o estrangeiro foi encaminhado à delegacia de Polícia Federal do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Cumbica, Guarulhos. Ele foi incluído na lista de pessoas a serem monitoradas pela PF, já que é suspeito de tráfico internacional de drogas.

(Com Fabiana Marchezi)

Atualizado às 12h19 para acréscimo de informações