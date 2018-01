Peruanos são presos em Cumbica por furto de roupas do free shop

SÃO PAULO - Quatro peruanos foram presos no final da tarde de segunda-feira, 5, no Aeroporto Internacional de Guarulhos (Cumbica), acusados de furtarem camisetas no free shop. O grupo segue nesta madrugada de terça-feira, 6, para o Instituto Médico Legal (IML) oeste, na Vila Leopoldina, em São Paulo, onde realizarão exame do corpo de delito.

Agentes da Delegacia Especializada no Atendimento ao Turista (Deatur), localizada dentro do aeroporto, foram chamados por um carregador que desconfiou do grupo. No free shop, com a ajuda dos seguranças, foram detidos Oscar Navarro, Cláudia Milones, Jesús Davilla e Jésica Alania. Segundo os policiais, o bando estava com 16 camisetas da marca Calvin Klein, vendidas na loja, escondidas dentro de mochilas.

Após o exame do corpo de delito os peruanos serão encaminhados ao 1º Distrito Policial de Guarulhos. Eles vão ser autuados pelo crime de furto.