Peruano que vive no Brasil festeja união

Alayo Perez tem duas filhas que já são brasileiras. Professor aposentado no Peru, ele passa metade do ano no litoral de Santa Catarina, em Pissaras, mas tem de voltar a seu país por exigência brasileira. Seu visto temporário é de 90 dias, renováveis por outros 90. "Findos esses prazos, retorno a Lima. Aí aguardo até que a burocracia libere a documentação para voltar ao Brasil", conta.

Bem-humorado, diz que enfrenta a viagem com tranquilidade. "Tenho três idades. A cronológica é 81. A física, dizem os médicos, tenho coração de 75 anos. E a idade mental é de um jovem", diverte-se.

Ele adora o Brasil. "Meu país é o Peru. O Peru tem mais de 80 tipos de ecossistemas. É um país rico, do litoral ao Amazonas, com a cordilheira pelo meio. Isso é uma riqueza. Mas também gosto muito do Brasil", diz. Gonzalo Alayo fez o caminho inverso dos bandeirantes, que já em 1609 queriam chegar à cordilheira peruana para importar lhamas - que chamavam de carneiros peruanos de carga -, como conta o livro Sérgio Buarque de Holanda - Escritos Coligidos (Editora Unesp, 2011). O negócio não prosperou. Hoje, pela janela do ônibus, o professor Alayo Perez pode ver na estrada lhamas e alpacas pastoreadas por senhoras quetchua. "Felizmente estou vendo a integração acontecer. É uma maravilha", afirma.