Peruana furta bolsa e é presa em Congonhas Uma peruana foi presa ontem ao tentar furtar a bolsa de uma passageira no Aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo. Ela estava com outro peruano, que fugiu. É a segunda quadrilha de estrangeiros pega cometendo crimes no saguão do aeroporto em um mês - no dia 26 de fevereiro, três colombianos foram detidos na mesma situação.