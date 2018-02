'Peruada' vai criticar ação da GCM no centro Uma das mais antigas tradições da Faculdade de Direito da USP, a Peruada, terá como tema neste ano a atuação da Guarda Civil Metropolitana (GCM) no centro da capital. O mote escolhido pelos alunos do Largo São Francisco foi: "Meu peru não tem noção, maltrata sem-teto e proíbe sopão".