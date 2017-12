Perto do estádio, operário sonha em voltar ao futebol Ele jogou bola em um time da primeira divisão. Percorreu o mundo como um talento das seleções sub-17 e sub-20, disputando partidas em países como Argentina, Estados Unidos e Coreia do Sul. Se estivesse no Brasil, Samuel Alcine, de 23 anos, provavelmente seria hoje um craque.