''Perto da Virada, o Rock in Rio é um cemitério'', diz Rita Rita Lee deu o pontapé inicial da Virada Cultural com um show eletrizante, marcado por declarações políticas, na Praça Julio Prestes. Auxiliada por sua banda família, com filho e marido nas guitarras, abriu com Agora só falta você e emendou: "Perto da Virada Cultural Paulista, o Rock in Rio é um cemitério musical."