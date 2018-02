Perseguições terminam com 2 ladrões baleados Dois bandidos foram baleados durante duas perseguições a carros roubados na noite de anteontem em São José dos Campos. Em um dos casos, na Avenida Andrômeda, no Jardim Satélite, policiais militares da 2.ª Companhia do 1.º Batalhão trocaram tiros com dois homens que ocupavam um Celta roubado. Um dos bandidos foi baleado e depois, socorrido. O outro acabou preso.