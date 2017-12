Perseguição na Marginal do Tietê acaba com acidente e prisão

Atualizado às 10h50

SÃO PAULO - Uma perseguição policial na Marginal do Tietê, na zona norte da capital paulista, provocou acidente e acabou com um suspeito ferido na manhã desta quinta-feira, 19. Segundo a Polícia Militar, dois homens tentavam fugir em uma caminhonete branca, modelo Mitsubishi L200, supostamente roubada, quando colidiram com outros quatro veículos.

Por volta das 7h, policiais que faziam patrulhamento foram avisados do roubo do veículo após os suspeitos dominarem um casal na Rua Enéas de Barros, na região da Penha, zona leste. Os oficiais conseguiram localizar a caminhonete, ocupada pela dupla, dando início à perseguição.

Mesmo após o acidente, que aconteceu na altura da Ponte do Tatuapé, no sentido Rodovia Castelo Branco, um dos suspeitos conseguiu fugir para dentro de um mercado, mas foi preso no estacionamento.

O outro foi ferido durante a troca de tiros, capturado e está internado no Hospital do Tatuapé, na zona leste. Nenhum policial se feriu. O caso será investigado pelo 90º Distrito Policial (Parque Novo Mundo).

Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), a via expressa da Marginal do Tietê, no sentido Rodovia Castelo Branco, teve a faixa da direita interditada por causa da ocorrência.