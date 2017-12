Perseguição termina em morte e Marginal do Pinheiros é bloqueada

Atualizada às 23h40

SÃO PAULO - Uma perseguição policial terminou com a morte de um motociclista e a interdição da pista expressa da Marginal do Pinheiros, na zona sul de São Paulo, na noite desta terça-feira, 6. Na contramão, o veículo se chocou contra duas motos e um carro na altura da Ponte Cidade Jardim, no sentido Interlagos. Três pessoas ficaram feridas. O condutor, que morreu no local, não tinha passagem pela polícia e fugia por estar sem a habilitação. A via só foi totalmente liberada às 21h30, 3 horas depois do acidente.

A Polícia Militar havia montado uma blitz na Avenida Jornalista Roberto Marinho, no Brooklin, zona sul da capital. O vigilante Marcelo Jesus da Silva, de 30 anos, que trabalhava no Condomínio Mustique, no mesmo bairro, furou o bloqueio. Os PMs começaram a persegui-lo. Silva cruzou a Ponte Octavio Frias de Oliveira e entrou na Marginal no sentido contrário ao fluxo de veículos. Os policiais seguiram pelo acostamento da via.

O motociclista percorreu cerca de 6 quilômetros, até a Ponte Cidade Jardim, onde bateu de frente em uma moto. Silva foi lançado em um Citröen C3, passou por cima do veículo com o impacto e atingiu a segunda motocicleta.