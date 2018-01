Perseguição termina em engavetamento de 6 veículos na Anchieta

SÃO PAULO - Uma perseguição policial terminou em acidente na Rodovia Anchieta, em São Bernardo do Campo no início da manhã desta terça-feira, 18. Seis veículos se envolveram em um engavetamento por volta das 7h40. Segundo a concessionária Ecovias, o acidente ocorreu na altura do quilômetro 18.

A perseguição começou depois que dois suspeitos roubaram uma Toyota Hilux em São Bernardo do Campo e entraram na rodovia pelo quilômetro 25. Segundo a polícia, que seguia o carro, próximo ao quilômetro 18, os suspeitos perderam o controle da direção e bateram em três veículos. Estes acabaram se chocando contra outros dois.

Três pessoas ficaram levemente ferias e o trânsito ficou interditado do km 18 ao 23, no sentido São Paulo por menos de uma hora, segundo a PM.

Os suspeitos conseguiram fugir por um matagal próximo à rodovia.