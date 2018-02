Perseguição termina em capotamento em estrada na Praia Grande-SP

SÃO PAULO - Uma perseguição policial a um carro supostamente roubado terminou em capotamento na tarde desta sexta-feira, 19, na Rodovia Padre Manoel da Nóbrega (SP 55), em Praia Grande (SP). Segundo a Polícia Militar (PM), dois homens roubaram um carro e fugiram pela rodovia, no sentido da capital paulista.

A perseguição teria começado na Vila Caiçara. O motorista perdeu o controle do veículo, capotou e atropelou um pedestre. Dois homens que estavam no carro foram presos, e uma arma, apreendida. O pedestre teve ferimentos leve, segundo a PM. A concessionária Ecovias informou que a faixa da esquerda da rodovia permanecia interditada às 15h30, no sentido São Paulo, na altura do km 292. Há lentidão no local do acidente.