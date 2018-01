Perseguição termina em acidente na zona oeste de São Paulo

Daniela do Canto, do estadao.com.br,

Uma perseguição policial que terminou em acidente deu fim ao drama de uma família mantida refém por dois assaltantes dentro de um veículo na noite desta quarta-feira, 13, em Perdizes, na zona oeste de São Paulo. Segundo a Polícia Militar, as vítimas - um casal, a filha de 2 anos e o motorista de um outro carro envolvido na colisão - passam bem. Um dos suspeitos foi preso e o outro morto em uma suposta troca de tiros com a PM.

A família, que estava em um Peugeot 206 prata, foi rendida pouco depois das 22h30 na região da Avenida Pompeia. Uma testemunha presenciou a ação e avisou a PM do crime. O veículo foi avistado por unidades da 2ª Companhia do 23º Batalhão na Rua Tucuna, onde teve início a perseguição.

Segundo testemunhas, o Peugeot trafegava a cerca de 100 km/h, seguido por duas viaturas, quando bateu na traseira de uma Pajero prata, no cruzamento das ruas Tucuna e Desembargador do Vale. O motorista da Pajero deixou o local do acidente. Na esquina seguinte, no cruzamento com a Rua Ministro Ferreira Alves, o Peugeot bateu lateralmente contra outro carro, que fazia o contorno de uma pequena rotatória existente no local.

Em seguida, cada um dos suspeitos fugiu, a pé, para direções opostas, conforme relatou a tenente Daniela Santos Oliveira. Um deles, identificado pela PM como Natanael Evangelista de Souza, de 18 anos, foi capturado nas imediações. Com ele, foi apreendido um revólver calibre 38. O segundo assaltante, ainda não identificado pela polícia, foi baleado durante uma suposta troca de tiros na esquina das ruas João Ramalho e Ermelinda Americano. Ele chegou a ser levado ao Pronto-Socorro da Barra Funda, mas não resistiu aos ferimentos. O helicóptero Águia, da PM, foi solicitado para o apoio na localização dos criminosos.

Conforme a PM, embora não apresentassem ferimentos aparentes, as vítimas foram levadas a hospitais da região para serem examinadas. O caso foi registrado no 23º Distrito Policial (Perdizes).