Perseguição termina em acidente e com policial ferida na zona leste

Bruno Lupion e Ricardo Valota, do estadão.com.br,

SÃO PAULO - Uma perseguição a uma quadrilha de ladrões de carga terminou em acidente e com uma soldado da PM ferida, por volta das 2h30 desta madrugada de quarta-feira, 16, na Vila Carrão, zona leste de São Paulo.

A viatura M-08244, pertencente à 2ª Companhia do 8º Batalhão, perseguia criminosos que ocupavam uma Parati preta quando o policial que estava ao volante, após disparos feitos pelos bandidos, perdeu o controle do Corsa Sedan, atingindo o portão de uma casa da Rua Virgínia.

A soldado Gabriela, outra ocupante da viatura, bateu a cabeça contra o para-brisa e, com ferimentos leves, foi encaminhada ao pronto-socorro da Vila Nhocuné. Policiais militares do 19º Batalhão deram continuidade à caça aos bandidos, mas, até as 4 horas, ninguém havia sido preso.

A Parati, segundo os policiais, estariam fazendo escolta de um caminhão, roubado pela quadrilha na Rua Picinguaba, na mesma região. A polícia chegou a receber a informação de que o caminhão havia sido abandonado pelo bando na Avenida Aricanduva, mas até o momento o veículo não foi encontrado.

O caso será registrado no 30º Distrito Policial, do Tatuapé.