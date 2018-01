Perseguição termina com um morto e dois feridos no Brás

Ricardo Valota, do estadao.com.br; e Daniela do Canto, do Jornal da Tarde,

Uma pessoa morreu e duas ficaram feridas, entre elas um morador de rua, vítima de bala perdida, por volta das 2 horas desta quinta-feira, durante uma perseguição de policiais militares do 11º Batalhão a ocupantes de duas motos na região do Brás, área centro-leste da capital paulista. Ao desconfiarem dos quatro suspeitos, dois em cada moto, os PMs deram início à perseguição, que terminou com um total de 10 viaturas da PM. Depois de uma troca de tiros, uma das motos bateu contra um poste na esquina da Avenida do Estado com a Rua da Mooca. Um dos ocupantes morreu no local; outro, gravemente ferido, teria sido encaminhado ao hospital. Antes do choque da moto contra o poste, um morador de rua já havia sido baleado por um tiro, não se sabe se da arma dos policiais ou a dos suspeitos. Os dois ocupantes da outra moto conseguiram fugir. uma das vítimas foi encaminhada à Santa Casa e a outra, ao Hospital João XXIII. O caso será registrado no 08º Distrito Policial, do Brás/Belém.