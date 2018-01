Perseguição provoca acidente de trânsito no Campo Belo e deixa uma pessoa ferida Uma perseguição policial terminou com um acidente de trânsito ontem no Campo Belo, na zona sul de São Paulo. Dois bandidos que tinham roubado um Mitsubishi Outlander e, durante a fuga, bateram em um Ford Focus no cruzamento das Ruas Jesuíno Maciel com João Alvares Soares, por volta das 15h.