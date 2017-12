Perseguição policial termina em acidente na Avenida dos Bandeirantes

SÃO PAULO - Um carro colidiu em um poste na Avenida dos Bandeirantes, na zona sul de São Paulo, após perseguição policial no final da noite desta segunda-feira, 3. Conforme a Polícia Militar (PM), uma viatura perseguia o veículo, roubado na região do bairro da Saúde. O motorista acabou perdendo o controle do carro, provocou o acidente e foi detido pelos policiais, assim como um passageiro. Eles não sofreram ferimentos graves.

Houve bloqueio de uma faixa da Avenida dos Bandeirantes no sentido da Marginal do Pinheiros, próximo à Rua João Carlos Malet, até as 6h30 desta terça-feira, 4. O trânsito ainda é lento no Túnel Maria Maluf, em direção à Bandeirantes.