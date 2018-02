Perseguição policial termina com um ferido e 3 presos na zona norte de SP

SÃO PAULO - Perseguição policial ocorrida na noite de domingo, 4, no bairro do Limão, na zona norte de São Paulo, terminou com um suspeito ferido e três presos.

Por volta das 22 horas, uma viatura da 1ª Cia do 9º Batalhão da Polícia Militar (PM) encontrou um Gol preto roubado circulando na Rua Domingos Torres. Os policiai deram sinal de parada e o veículo iniciou fuga.

Na Avenida da Casa Verde, altura do número 3000, o motorista do Gol perdeu o controle e bateu o carro. Os ocupantes teriam então, segundo a polícia, descido e disparado contra a viatura. Ouve troca de tiros e um dos suspeitos ficou ferido. Ele foi socorrido no pronto-socorro do Hospital Mandaqui.

Pelo menos uma arma foi apreendida com o grupo. O caso será registrado no 13º Distrito Policial (DP).