Perseguição policial termina com dois mortos na zona sul

SÃO PAULO - Uma perseguição policial acabou com dois mortos na região do Campo Grande, na zona sul da capital paulista, na manhã desta segunda-feira, 15. Dois suspeitos em uma motocicleta supostamente roubada foram seguidos por policiais militares, com quem se envolveram em um troca de tiros na Avenida Nossa Senhora do Sabará.

Segundo a Polícia Militar, a perseguição começou por volta das 5h30, ainda na Avenida dos Bandeirantes, quando os oficiais que realizavam patrulha na região desconfiaram dos suspeitos na moto. Ao levantar o emplacamento, afirma a PM, os policiais constataram que o veículo havia sido roubado.

Durante o acompanhamento, a dupla teria se negado a obedecer a ordem de parada dos oficiais, afirma a Polícia Militar. Na Avenida Nossa Senhora do Sabará, no cruzamento com a Rua Professor Guilherme Belfort Sabino, os suspeitos se envolveram em um acidente. Logo depois, houve troca de tiros.

Os dois suspeitos foram alvejados e morreram no local. O caso foi registrado no 99º Distrito Policial (Campo Grande).