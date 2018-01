Perseguição policial termina com 2 mortes na zona sul de SP

SÃO PAULO - Dois homens morreram e um ficou ferido após abordagem e perseguição das Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar (Rota), no Jabaquara, zona sul de São Paulo. O trio estava em um Ford Ka roubado e fugiu após ordem de parada dos policiais, por volta das 8h desta terça-feira, 2.

Segundo a assessoria da Polícia Militar, houve dois confrontos. O primeiro ocorreu após a perseguição, quando os suspeitos desceram do carro e atiraram contra os policiais. Houve troca de tiros. Um dos homens foi ferido e morreu no local.

Os outros dois suspeitos conseguiram fugir pela Rua Soares Passos. Os policias da Rota cercaram a área e localizaram a dupla. Após novo tiroteio, um dos homens foi atingido e morreu na rua. O terceiro conseguiu fugir, de acordo com a assessoria da PM.

A polícia não identificou os dois mortos e apreendeu duas armas. O caso foi registrado no 35º Distrito Policial.

Outros casos. Em menos de 24 horas, foram registradas mais duas ocorrências com enfrentamento policial na zona sul. Por volta das 14h30 de segunda, dois homens tentaram roubar uma lavanderia na Rua Miguel Romano, no Sacomã. Algumas pessoas perceberam a movimentação e acionaram a polícia. A Rota chegou ao local e, segundo a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), reagiu quando a dupla atirou contra os policiais. Os dois mortos não foram identificados.

Algumas horas depois, às 21h, um homem foi preso e outros dois conseguiram fugir após tentativa de roubo a uma casa na Rua Maestro Ernesto Mehlich, no bairro da Saúde. A polícia surpreendeu o trio no momento em que fugia com o carro da família, de acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP).