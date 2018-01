Perseguição na Fernão Dias e Dutra termina com 1 morto e 1 ferido

SÃO PAULO - Uma perseguição policial pelas Rodovias Fernão Dias e Presidente Dutra terminou com um suspeito morto e outro ferido na noite desta quarta-feira, 24, próximo à divisa entre São Paulo e Guarulhos.

Segundo a Polícia Militar, por volta das 21h50, policiais suspeitaram de três motocicletas que trafegavam na Fernão Dias, no acesso à Dutra, em Guarulhos, e deram ordem de parada. Os motociclistas aceleraram para fugir, e os agentes, então, iniciaram a perseguição.

Já na Dutra, o garupa de uma das motos sacou uma arma e, de acordo com a polícia, atirou contra os policiais, que revidaram. O homem que conduzia a motocicleta foi atingido na mão por um disparo, perdeu o controle do veículo e bateu na traseira de um ônibus no quilômetro 227 da rodovia.

Os dois ocupantes caíram da moto. Um deles morreu; o outro ficou gravemente ferido e foi levado ao Hospital Geral de Guarulhos (HGG).

Com a dupla, a PM apreendeu um revólver calibre 32 e uma pistola 762. O caso foi registrado no 2º Distrito Policial (Vila Galvão) de Guarulhos.