Perseguição na Dutra termina em acidente com três veículos

Uma perseguição policial terminou na manhã desta segunda-feira, 21, com o engavetamento de três veiculos no km 215 da Rodovia Presidentre Dutra, no sentido Rio de Janeiro, em Guarulhos. PMs foram atrás de dois suspeitos, que estavam em um GM Corsa, na Marginal do Tietê, na altura da Ponte Vila Maria, às 7h45.

Segundo a PMs, o motorista não atendeu o pedido de parada da patrulha. O acidente ocorreu 15 minutos depois, por volta das 8h, quando o carro dos suspeito bateu na traseira de um outro automóvel. desviou para uma mureta de proteção e capotou. Na colisão, um terceiro veículo que vinha atrás também foi atingido.

Os dois suspeitos ficaram feridos, mas foram levados conscientes para o Pronto-Socorro Maria Dirce, segundo a PM.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O caso foi registrado como acidente de trânsito no 7º DP de Guarulhos. A Polícia Civil deverá investigar o motivo da fuga dos suspeitos. A PM não encontrou armas ou drogas com no veículo que capotou.

Pela manhã, motoristas que passavam pelo trecho reclamaram do mal trânsito por causa do acidente. A Concessionária Nova Dutra afirma que a retirada dos veículos ficou a cargo da PM.